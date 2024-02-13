В Ростовской области полицейские задержали наркокурьера с 5 кг N-метилэфедрона и четверых розничных закладчиков

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области в результате отработки оперативной информации остановили на 167-м км трассы Котельниково – Песчанокопское в Сальском районе автомобиль под управлением 44-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии