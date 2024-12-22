Домик в лесу и день детства: крымчане рассказали, что бы выбрали себе в подарок

26 декабря отмечается День подарков. А что бы выбрали крымчане, если бы могли подарить себе всё что угодно, без условностей и ограничений? Наедине с собой Артём, продавец-консультант: – Я бы подарил себе маленький домик в лесу.
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