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Крымская газета

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Домик в лесу и день детства: крымчане рассказали, что бы выбрали себе в подарок

Домик в лесу и день детства: крымчане рассказали, что бы выбрали себе в подарок

26 декабря отмечается День подарков. А что бы выбрали крымчане, если бы могли подарить себе всё что угодно, без условностей и ограничений? Наедине с собой Артём, продавец-консультант: – Я бы подарил себе маленький домик в лесу.

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