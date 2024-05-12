Новак заявил о цели сохранить рост цен на топливо в пределах инфляции

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Темпы роста цен на топливо должны сохраниться в пределах инфляции, заявил кандидат должность вице-премьера России, курирующий топливно-энергетической комплекс и экономический блок, Александр Новак в ходе заседании комитета по энергетике в Госдуме 12 мая.