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Новак заявил о цели сохранить рост цен на топливо в пределах инфляции

Новак заявил о цели сохранить рост цен на топливо в пределах инфляции

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Темпы роста цен на топливо должны сохраниться в пределах инфляции, заявил кандидат должность вице-премьера России, курирующий топливно-энергетической комплекс и экономический блок, Александр Новак в ходе заседании комитета по энергетике в Госдуме 12 мая.

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