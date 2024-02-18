Корреспондент «Известий» нашел место самых интенсивных боев в Авдеевке

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, который одним из первых побывал в Авдеевке после освобождения города от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), нашел место самых интенсивных боев в населенном пункте.
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