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Корреспондент «Известий» нашел место самых интенсивных боев в Авдеевке

Корреспондент «Известий» нашел место самых интенсивных боев в Авдеевке

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, который одним из первых побывал в Авдеевке после освобождения города от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), нашел место самых интенсивных боев в населенном пункте.

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