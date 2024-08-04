Медведев счёл «трудной шахматной партией» обмен схваченных Западом героев России на предателей

Медведев оценил "качественный состав" обмена заключёнными между РФ и Западом Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сравнить списки лиц, которые были утверждены на обмен между Россией и Западо, назвав переговоры «трудной шахматной партией».
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