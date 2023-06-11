Пункт-А

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Это здорово! Поздравляем Думу Астраханской области. А вот к названию статьи вопрос - . welcome обязательно впихивать...На заседание парл...
  • Валерий Соловьев
    Что-то странные названия медалей. Небось ведомственные МО.Астраханский депу...
  • Леонид Ла Рошель
    Очень хорошо. Возможно откроется "юго-восточный канал" сбыта леса и лесопродукции, после закрытия "западного", в Гейр...На дноуглубление ...

Двое из трех опрошенных астраханских работодателей не придают значение факту, занимаются их сотрудники спортом или нет

Двое из трех опрошенных астраханских работодателей не придают значение факту, занимаются их сотрудники спортом или нет

Хотя в каждой десятой фирме организуют бесплатные спортивные занятия. Специалисты исследовательской группы сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, как относятся работодатели к тому, что их сотрудники занимаются спортом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх