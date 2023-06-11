Двое из трех опрошенных астраханских работодателей не придают значение факту, занимаются их сотрудники спортом или нет

Хотя в каждой десятой фирме организуют бесплатные спортивные занятия. Специалисты исследовательской группы сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, как относятся работодатели к тому, что их сотрудники занимаются спортом.
Хотя в каждой десятой фирме организуют бесплатные спортивные занятия. Специалисты исследовательской группы сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решили выяснить, как относятся работодатели к тому, что их сотрудники занимаются спортом.
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