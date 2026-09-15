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ДумаТВ

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Останина: с травлей в школе должны разбираться классный руководитель и директор

Останина: с травлей в школе должны разбираться классный руководитель и директор

При травле ребенка в школе родителям стоит в первую очередь обратиться к классному руководителю и директору, чтобы инициировать всестороннее расследование произошедшего.

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