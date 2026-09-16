Дело об убийстве школьницы в Ивановской области переквалифицировали на особо тяжкую статью

Преступление, остававшееся нераскрытым 19 лет, удалось раскрыть благодаря современной генетической экспертизе: биологические следы на месте преступления совпали с генотипом 52-летнего местного жителя.
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