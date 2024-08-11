Чемпион олимпийских игр в Париже оказался связан с Астраханью

31-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Играх‑2024 в Париже принес золотую медаль для Болгарии, однако искренне радуются за него не только земляки из Дагестана, но из Астрахани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии