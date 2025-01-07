«Кто на очереди?»: большинство участников последнего саммита G7 лишились своих должностей Большинство участников последнего саммита G7, который этим летом проходил в Италии, лишились своих должностей.
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«Кто на очереди?»: большинство участников последнего саммита G7 лишились своих должностей Большинство участников последнего саммита G7, который этим летом проходил в Италии, лишились своих должностей.
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