Большая часть малых предприятий в России осталась без кредитов

В России необходимо увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришла профессор Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анна Мишура в исследовании «Как банковское кредитование влияет на малый и средний бизнес».