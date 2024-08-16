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Большая часть малых предприятий в России осталась без кредитов

Большая часть малых предприятий в России осталась без кредитов

В России необходимо увеличить объемы кредитования малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришла профессор Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Анна Мишура в исследовании «Как банковское кредитование влияет на малый и средний бизнес».

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