В группировке «Днепр» рассказали об успехах за последние сутки

Курдюк: группировка «Днепр» ликвидировала до 110 военных ВСУ за сутки Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» за последние сутки ликвидировали до 110 украинских военных, заявил в беседе с ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк.
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