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Ультраполярное вторжение достигнет своего апогея в Москве

Сегодня ультраполярное вторжение достигнет своего апогея в Москве. Днем в столице ожидается температура до –19 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос».

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