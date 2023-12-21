Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз С января 2024 года в России вступят в силу обновленные правила взыскания долгов с… С января 2024 года в России вступят в силу обновленные правила взыскания долгов с пенсий и других выплат .
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