Жительница Балашихи обнаружила маисового полоза в своей ванной

Telegram-канал Shot сообщил о необычном случае, произошедшем в подмосковной Балашихе. Жительница одной из квартир на улице Калинина, придя вечером в субботу, 25 января, в ванную комнату, обнаружила там змею.
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