Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин встретился с участниками образовательной программы «Время героев». Разговор состоялся в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, на базе которой реализуется подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.
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