Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute заявил, что, несмотря на возможность сокращения военной помощи Киеву, значительно важнее то, что в перспективе Украина потеряет свой человеческий потенциал.
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