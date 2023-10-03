Полковник бундесвера Рихтер: Украина потеряет свои человеческие ресурсы

Научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute заявил, что, несмотря на возможность сокращения военной помощи Киеву, значительно важнее то, что в перспективе Украина потеряет свой человеческий потенциал.