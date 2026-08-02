Одна из самых больших батарей в истории Redmi: прототип Redmi Turbo 6 Max тестируется с батареей емкостью 10 000 мАч

Камера новинки будет сдвоеннойВ Cети появились новые подробности о смартфоне Redmi линейки Turbo: по данным инсайдера Wisdom Pikachu, компания испытывает инженерный образец устройства с батареей емкостью около 10 000 мАч.
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