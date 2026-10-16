Угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны отменена. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны ОТМЕНЕНА», – говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Метшин назвал деф...
- ТР Госдума одобрила ...
- ТР Задержанные в Анк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым