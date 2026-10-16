Угроза атаки БПЛА на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны отменена. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны ОТМЕНЕНА», – говорится в сообщении.