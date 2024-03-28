«Это позор»: директору французской школы пригрозили смертью из-за мусульманских платков

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступил в защиту французского секуляризма после отставки директора парижской школы, который получил угрозы убийством после того, как учебное заведение попросило ученицу снять мусульманский платок в помещении.
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