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Царьград

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Адмирал Радакин укрепляет связи: первый визит в Китай за 10 лет

Адмирал Радакин укрепляет связи: первый визит в Китай за 10 лет

Глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин, впервые за десятилетие посетил Китай. В ходе визита с китайскими коллегами обсуждалось укрепление военного сотрудничества и вопросы безопасности в условиях нестабильной международной обстановки.

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