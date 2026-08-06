🔨 Криминальный дуэт из Нижнегорского района пойдёт под суд за кражи телефонов 46‑летняя местная жительница и её 47‑летний сожитель гостили у общего знакомого.
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🔨 Криминальный дуэт из Нижнегорского района пойдёт под суд за кражи телефонов 46‑летняя местная жительница и её 47‑летний сожитель гостили у общего знакомого.