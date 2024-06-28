Suzuki разрабатывает линейку пикапов на базе модели Jimny

Suzuki продолжает развивать линейку внедорожников, включая потенциальную версию пикапа Jimny. В прошлом году на Токийском автосалоне был показан концепт Sierra Pickup Style - пикап с небольшим багажным отделением и двухместной кабиной.
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