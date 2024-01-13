В Киеве российские ракеты загнали дипломатов США в бункер

Во время утренней воздушной тревоги в Киеве, вызванной масштабным ракетным ударом российской армии по военной инфраструктуре на Украине, дипломатов Соединенных Штатов пришлось спускаться в подземные бункеры.
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