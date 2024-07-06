Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам, заявил Песков

Западные политики не проявляли интерес и спустя три недели не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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