Чехия — славяне в германском мире

Чехи относятся к числу западных славян в одном ряду с поляками. Но у поляков есть шутка, в которой лишь доля шутки: «Как отличить поляка от чеха? Назови его немцем — поляк полезет в драку, а чех будет польщён.
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