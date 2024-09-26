Представлены новые Chery Tiggo 9 и Tiggo 9 C-DM 2025

25 сентября состоялась официальная презентация Chery Tiggo 9 и Tiggo 9 C-DM 2025 модельного года. Новый Tiggo 9 предлагается в пяти комплектациях в ценовом диапазоне от 21 750 до 29 000 долларов в Китае, а новый подключаемый гибридный вариант Tiggo 9 C-DM доступен в двух комплектациях по цене от 23 600 до 25 000 долларов.