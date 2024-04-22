Фестиваль Фальяс в Валенсии: встречаем весну огнем

На протяжении сотен лет жители Валенсии (Испания) праздновали приход весны и отдавали дань уважения Сан-Хосе — покровителю гильдии плотников, строя, а затем торжественно сжигая огромные памятники из дерева, картона и бумаги.
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