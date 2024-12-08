От полотен к портфелям: в чем привлекательность арт-инвестиций

Когда крупный коллекционер Пол Меллон купил картину Сезанна по рекордной цене, его спросили: не переплатил ли? Он ответил: «Неужели вы, стоя перед подобной картиной, способны думать о деньгах?» Тем не менее мы продолжаем задаваться вопросом: а сколько это может стоить? Ценность искусства ускользает от однозначных оценок.