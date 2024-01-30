Сборная Кот-д’Ивуара пробилась в четвертьфинал Кубка вы Африки

Сборная Кот-д’Ивуара спаслась в конце матча, а после переиграла Сенегал в серии пенальти. В ночь на 30 января в Абиджане прошел матч 1/8 финала Кубка Африки, в котором хозяева турнира в лице команды Кот-д’Ивуара встречались с Сенегалом.
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