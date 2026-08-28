«Важна стабильность состава». Бриаторе – о продлении контракта с Колапинто

AlpineИсполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе объяснил, что одним из важных факторов при принятии решения о продлении контракта с Франко Колапинто стала необходимость сохранить стабильность в команде.
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