"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

Вы прямо так о том, кому кое-кто открывал Центр Главалкоголика и каждый год приезжает с тортиком к любительнице "святых 90-х"?

Дмитрий Гурин

Обожаю старые сказки на ночь. Если бы тогда Хорваты получили С-300 то такой бы поднялся вой похуже чем при покупке тех же ЗРК Турцией. Так что здесь наблюдается простое желание Запада: "Радделеть и отыметь". Одна и та же пластинка Вашингтона, НАТО и ЕС. Ну косточка рыбная в глотке у европиойдов эта Сербия, поэтому и давятся как могут.