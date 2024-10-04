Официальный Белград демонстрирует всё более откровенный крен в сторону США и Запада. Получил продолжение скандал, связанный с публичным отказом президента Сербии Александра Вучича принять приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Казани.
"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина
Комментарии
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Traveller
Вы прямо так о том, кому кое-кто открывал Центр Главалкоголика и каждый год приезжает с тортиком к любительнице "святых 90-х"?
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15 час.
Дмитрий Гурин
Обожаю старые сказки на ночь. Если бы тогда Хорваты получили С-300 то такой бы поднялся вой похуже чем при покупке тех же ЗРК Турцией. Так что здесь наблюдается простое желание Запада: "Радделеть и отыметь". Одна и та же пластинка Вашингтона, НАТО и ЕС. Ну косточка рыбная в глотке у европиойдов эта Сербия, поэтому и давятся как могут.
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15 час.
Аркадий Шацкий
Якобы владел, якобы покупал, даже если так, хорваты не признают.
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13 час.
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