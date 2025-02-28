Трамп сообщил, что Путин прошёл с ним тяжёлые времена

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы испытал тяжёлое давление во время его первого президентского срока из-за расследований со стороны Демократической партии.
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