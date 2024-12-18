Что стало с детьми и внуками единственного президента СССР, чем они занимаются и где живут? Сразу с места в карьер, ни один из потомков нашего «героя» не остался жить в России.
Дел мастер. Удачно продал страну. Обеспечил своих потомков на века. Германия ему благодарна
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Гореть им все в аду за то что они сделали со страной и народом и всему ихнему роду!
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14 час.
Игорь Максаков
А его черти в ад не брали, там бы тоже перестройку устроил бы, мля!
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14 час.
Bogdan Stupin
В одной центральноевропейской стране, в которой нынче с большим почтением относятся к наименованию, полученному от Германии в 1939 г. (ПРОТЕКТОРАТ БОГЕМИЯ и МОРАВИЯ), про таких, как Горбачев, говорят так: " В рай не пускают, в аду боятся. Вот и торчу здесь".
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12 час.
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