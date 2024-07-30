Дональд Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть ради Камалы Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил страны Организации государств- экспортеров нефти (ОПЕК) в попытках снизить цены на нефть в надежде, что его соперница от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис, победит на предстоящих выборах.
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