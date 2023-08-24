Театр абсурда

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  • Alex Немо
    Даже если это правда, это вовсе не означает что исчез Вагнер и Оркестр!Не подыгрывайте в...
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Не подыгрывайте врагу. Даже несознательно

Не подыгрывайте врагу. Даже несознательно

Сейчас бы всем остановиться и хорошенько подумать. Понятно, что многие ЛОМы и блогеры для себя уже выводы сделали.

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Комментарии
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Владимир семин
Печально! Не верьте скоропостижным  фейкам!
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7 час.
Владимир Алтайцев
Пока генетическая  экспертиза не докажет, что Пригожин погиб, нельзя  верить писакам  продажным, особенно из КОНТа, равно как  и Коту, мерзавцу и лжецу.
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4 час.
Alex Немо
Даже если это правда, это вовсе не означает что исчез Вагнер и Оркестр!
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4 час.

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