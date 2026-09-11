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Царьград

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Росстат сообщил о зарплатах выше 200 тыс. рублей на Чукотке

Росстат сообщил о зарплатах выше 200 тыс. рублей на Чукотке

В июне средняя зарплата в 28 регионах России превысила 100 тысяч рублей. На Чукотке и в Магаданской области она была выше 200 тысяч.

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