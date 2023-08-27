ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    это ты  про себя  сказал правду.Почему в СССР скр...
  • Андрей Сергеевич
    Х-сос!  Да хоть заслушайся, этих "голосов" как г-на за баней, на КВ волнах... Только антенну нужно было нормальную де...Почему в СССР скр...
  • Uri Strukow
    Универсальный комментарий- кому угодно, любая тема, любое место, любое время. Видно сразу выпирающий умный ум и глубо...Почему в СССР скр...

Почему в СССР скрывали национальность Владимира Ленина: Запутанная родословная вождя и факты, компрометирующие его мать

Почему в СССР скрывали национальность Владимира Ленина: Запутанная родословная вождя и факты, компрометирующие его мать

До распада СССР подлинная родословная Владимира Ленина держалась в государственных архивах под грифом секретности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
US
Uri Strukow
Универсальный комментарий- кому угодно, любая тема, любое место, любое время. Видно сразу выпирающий умный ум и глубокие извилистые борозды мозга.
Ответить
1 час.
Андрей Сергеевич
Х-сос!  Да хоть заслушайся, этих &quot;голосов&quot; как г-на за баней, на КВ волнах... Только антенну нужно было нормальную делать, к хорошему приёмнику.
Ответить
5 мин.
Владимир Алтайцев
это ты  про себя  сказал правду.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх