Почему в СССР скрывали национальность Владимира Ленина: Запутанная родословная вождя и факты, компрометирующие его мать
До распада СССР подлинная родословная Владимира Ленина держалась в государственных архивах под грифом секретности.
Комментарии
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Универсальный комментарий- кому угодно, любая тема, любое место, любое время. Видно сразу выпирающий умный ум и глубокие извилистые борозды мозга.
Х-сос!
Да хоть заслушайся, этих "голосов" как г-на за баней, на КВ волнах... Только антенну нужно было нормальную делать, к хорошему приёмнику.
это ты про себя сказал правду.
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