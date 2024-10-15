Потерпевшей по делу генерала Булгакова признали «Петербургскую сбытовую компанию»

Представители организации дали показания Потерпевшей стороной по делу экс-главного тыловика Министерства обороны генерала армии Дмитрия Булгакова признано АО «Петербургская сбытовая компания», пишет ТАСС.
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