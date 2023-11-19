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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Печально – еще одна гонка, где у «Мерседеса» есть темп, но нет результата»

Исполнительный директор команды отметил, что «Мерседес» провел очередную гонку, в которой пилоты демонстрировали отличный темп, но из-за стечения обстоятельств не смогли добиться хорошего результата.

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