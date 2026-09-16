Артём Федотов прокомментировал уход из группы Тутберидзе

14-летний фигурист Артём Федотов рассказал об уходе из группы Этери Тутберидзе, сопровождая брата Арсения.
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