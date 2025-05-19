Маск сделал репост и комментарий к сообщению Дурова о выборах в Румынии

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на сообщения сооснователя Telegram Павла Дурова о том, как его пытались заставить вмешаться в румынские выборы и ограничить политическую активность консерваторов на платформе.
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