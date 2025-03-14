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Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака четырех БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силами ПВО Минобороны отражена атака четырех БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 14 марта, утром сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отражена атака четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на российскую столицу.

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