Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

20 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Ухлопают там этих сволочей так туда им и дорога, они сами ее выбрали и у России есть более насущные проблемы чем вызв...Бежали от России,...
  • Борис Столяров
    даМакаревич попроси...
  • Василий Никитин
    Во время ВОВ даже немцы считали предателей сволочами. А Макаревич кто?Макаревич попроси...

Арахамия рассказал все - как обманывал русских на мирных переговорах

Арахамия рассказал все - как обманывал русских на мирных переговорах

По-моему, этот Арахамия, тот самый гражданин в кепке на переговорах с Мединским в 2022 году, теперь окончательно поставил точку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
&quot;неужели российская власть сядет после всего этого за стол переговоров, едва Запад с Украиной поманят пальчиком?!&quot; Очень не хочется в это верить, но уж очень она от бизнеса зависит. Сохраняемая укровская транспортная инфраструктура тому пример.
Ответить
3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
я, конечно, против переговоров, как и большинство народа, но власть-то сядет, хорошо если не предаст... надеюсь!
Ответить
2 час.
Л
Людмила
Власть денег пересилит мнение народа, сядут за переговоры, хотя надо добивать гадюку в своем гнезде, а то отрубленный хвост быстро заживет и она начнет бросаться еще яростней и воевать придется опять нашим детям
Ответить
59 мин.

Картина дня

наверх