Арахамия рассказал все - как обманывал русских на мирных переговорах

Андрей Павлов "неужели российская власть сядет после всего этого за стол переговоров, едва Запад с Украиной поманят пальчиком?!" Очень не хочется в это верить, но уж очень она от бизнеса зависит. Сохраняемая укровская транспортная инфраструктура тому пример.

ЕБ Елена Бреслова я, конечно, против переговоров, как и большинство народа, но власть-то сядет, хорошо если не предаст... надеюсь!