По-моему, этот Арахамия, тот самый гражданин в кепке на переговорах с Мединским в 2022 году, теперь окончательно поставил точку.
Арахамия рассказал все - как обманывал русских на мирных переговорах
Комментарии
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Андрей Павлов
"неужели российская власть сядет после всего этого за стол переговоров, едва Запад с Украиной поманят пальчиком?!" Очень не хочется в это верить, но уж очень она от бизнеса зависит. Сохраняемая укровская транспортная инфраструктура тому пример.
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3 час.
ЕБ
Елена Бреслова
я, конечно, против переговоров, как и большинство народа, но власть-то сядет, хорошо если не предаст... надеюсь!
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2 час.
Л
Людмила
Власть денег пересилит мнение народа, сядут за переговоры, хотя надо добивать гадюку в своем гнезде, а то отрубленный хвост быстро заживет и она начнет бросаться еще яростней и воевать придется опять нашим детям
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59 мин.
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