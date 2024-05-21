РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Санкции сами по себе закончатся после выхода Красной армии на границы бывшей УССР с Европой!СМИ: Россия отдас...
  • Betahon
    Великий литовский князь Гидеминас точно на кол посадил бы публично всю эту ЛГБТ-отрыжку!Литва пригласила ...
  • Михаил Еграшин
    Пися тором, это болячка типа вросших ногтей?Писториус призвал...

На Среднем Урале ожидаются заморозки до -5 и грозы, на Южном – пожары

На Среднем Урале ожидаются заморозки до -5 и грозы, на Южном – пожары

Уральский гидрометцентр выступил со срочным метеорологическим предупреждением. По прогнозам синоптиков, ночью 22 мая местами, а 23 мая – в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 22 мая – до -3 °C, 23 мая до -5°.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх