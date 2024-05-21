На Среднем Урале ожидаются заморозки до -5 и грозы, на Южном – пожары

Уральский гидрометцентр выступил со срочным метеорологическим предупреждением. По прогнозам синоптиков, ночью 22 мая местами, а 23 мая – в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 22 мая – до -3 °C, 23 мая до -5°.