Жильцов дома в Курсе, на который упала ракета ВСУ, эвакуируют в ПВР

t.me/glavaigorkutsak / мэр Курска Игорь Куцак Жильцам девятиэтажного дома, на который ночью 11 августа упала сбитая украинская ракета, предоставят места для размещения в ПВР, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.
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