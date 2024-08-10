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Жильцов дома в Курсе, на который упала ракета ВСУ, эвакуируют в ПВР

Жильцов дома в Курсе, на который упала ракета ВСУ, эвакуируют в ПВР

t.me/glavaigorkutsak / мэр Курска Игорь Куцак Жильцам девятиэтажного дома, на который ночью 11 августа упала сбитая украинская ракета, предоставят места для размещения в ПВР, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

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