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Закон, порядок, государство

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Оперативники уголовного розыска задержали а Ингушетии мошенницу, похитившую 2 млн рублей

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Назрань в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2022 года следственным отделом ОМВД России по г.

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