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Синицина столкнулась с Донохью во время разминки на командном турнире Олимпиады в Пекине

Синицина столкнулась с Донохью во время разминки на командном турнире Олимпиады в Пекине

На зимней Олимпиаде в Пекине проходит командный турнир по фигурному катанию. Во время разминок танцевальных дуэтов американец Захари Донохью случайно задел голову Виктории Синициной, проезжая мимо нее на льду.

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