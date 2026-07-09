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Американист Торопов заявил, что ЕС полностью заместил помощь США Украине

Кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ и американист Егор Торопов в беседе с изданием Ридус заявил, что Европейский союз сумел компенсировать сокращение объемов поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

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