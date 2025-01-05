Александр Лукашенко пообещал, что выборы в 2025 году пройдут спокойно, даже если Запад будет критиковать за отсутствие погромов и стрельбы по ушам

В соответствии с указом Путина, до инаугурации осталось 17 дней. В предыдущую новость про Новый Год вкралась досадная ошибка: согласно Славянскому календарю, сейчас не 7532, а 7533 Лето от Сотворения Мира.
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